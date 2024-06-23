Таловєров: Ми робимо все, люди в інших країнах не забували про війну

Захисник збірної України Максим Таловєров використовує соціальні мережі для поширення інформації про війну на міжнарожну аудиторію.

Про це він розповів на пресконференції.

— поширювати інформацію про війну. Ми робимо все, що можемо. Я радий, що, в Instagram на мене дивляться австрійські та чеські вболівальники, також трохи словацькі, тому що вони вони знають мене зі Славії. Ми робимо все, люди в інших країнах не забували про війну",

— сказав Таловєров.