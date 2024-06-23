Таловєров: Ми робимо все, люди в інших країнах не забували про війну
Захисник збірної України Максим Таловєров використовує соціальні мережі для поширення інформації про війну на міжнарожну аудиторію.
Про це він розповів на пресконференції.
"Звісно, одне з наших головних завдань — поширювати інформацію про війну. Ми робимо все, що можемо. Я радий, що, в Instagram на мене дивляться австрійські та чеські вболівальники, також трохи словацькі, тому що вони вони знають мене зі Славії. Ми робимо все, люди в інших країнах не забували про війну", — сказав Таловєров.
Нагадаємо, на клубному рівні Максим представляє австрійський ЛАСК. В Instagram за ним слідкують майже 26 тисяч людей.
Напередодні Роман Яремчук звернувся до міжародної аудиторії з закликом звільнити захисників Азовсталі.