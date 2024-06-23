Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Таловєров: Ми робимо все, люди в інших країнах не забували про війну

Игорь Чернявский — 23 червня, 15:10
Таловєров: Ми робимо все, люди в інших країнах не забували про війну

Захисник збірної України Максим Таловєров використовує соціальні мережі для поширення інформації про війну на міжнарожну аудиторію.

Про це він розповів на пресконференції.

"Звісно, одне з наших головних завдань — поширювати інформацію про війну. Ми робимо все, що можемо. Я радий, що, в Instagram на мене дивляться австрійські та чеські вболівальники, також трохи словацькі, тому що вони вони знають мене зі Славії. Ми робимо все, люди в інших країнах не забували про війну", — сказав Таловєров.

Нагадаємо, на клубному рівні Максим представляє австрійський ЛАСК. В Instagram за ним слідкують майже 26 тисяч людей.

Напередодні Роман Яремчук звернувся до міжародної аудиторії з закликом звільнити захисників Азовсталі.

війна Збірна України з футболу ЛАСК Максим Таловєров

війна

Екслегіонер Динамо: Мій 8-річний часто молиться перед сном, щоб в Україну повернувся спокій та мир
Друголіговий Хуст змінить місце базування — усе через мобілізацію
На війні загинув представник греко-римської боротьби
Почесний президент Дніпра-1: Порівняйте преміальні збірників із тим, що заробляють солдати на "нулі"
У Мюнхен привезли трибуну з харківського стадіону, який знищили росіяни

Останні новини