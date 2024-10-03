Такого там немає: Максимов розповів, чи вплине провал Гоффенгайма в Бундеслізі на матч проти Динамо

Український тренер Юрій Максимов упевнений, що гравці Гоффенгайма не тримають у голові неймовірний провал у матчі з Вердером перед поєдинком проти Динамо.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

" Такого там немає. Дуже швидко всі перемикаються на наступну гру, починають готуватися до неї. Во ни програли останній матч і, звичайно, будуть намагатися реабілітуватися перед вболівальниками. Повний стадіон також буде фактором на користь господарів"

Також Максимов відповів на питання про свої враженням від гри Динамо в поточному сезону.

"Відверто кажучи, не дуже схильний оцінювати київське Динамо. Вважаю це некоректним, адже там є тренер, який має своє бачення і відповідає за команду. Зі свого боку можу лише побажати успіхів киянам. Тим більше, що від їхнього вдалого виступу залежить і рейтинг України, який впливає на жереб у єврокубках. Пам’ятаю, як у 1990-х роках було важко проходити до групового раунду Ліги чемпіонів через те, що зустрічалися з більш рейтинговими суперниками… А зараз ще й більша кількість команд бере участь"

Нагадаємо, у 5-му турі Бундесліги Гоффенгайм примудрився вдома поступитися Вердеру, ведучи в рахунку 3:0.