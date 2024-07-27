Світоліна: Світова історія не знає таких прикладів, який дають українці

Еліна Світоліна (31) в захваті від того, що Україна змогла делегувати 140 спортсменів на Олімпійські ігри під час війни.

Своїми враженнями від старту Олімпіади Еліна поділилася у своєму Instagram.

" 140 спортсменів під час повномасштабної війни представляють нашу країну на Олімпіаді у Парижі. Світова спортивна історія не знає таких прикладів, але ми вкотре доводимо, що українці — нація незламних і непереможних.

Ми всі тут, щоб перемагати і щоб раз за разом на світовій арені підіймався український прапор. Вічна памʼять нашим героям, нашим спортсменам, які віддали своє життя за те, щоб ми сьогодні змагалися, нагадували та прославляли Україну. Слава Україні! Героям Слава!" — написала Світоліна.

Нагадаємо, Еліна стартує на Олімпійських іграх завтра, 28 липня, матчем проти японки Моюки Учідзіми (66).

Напередодні Світоліна разом із плавцем Михайл ом Романчуком пронесла прапор на церемонії відкриття Олімпіади.