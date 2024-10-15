Суркіс спростував інформацію, що Динамо відмовилося продати захисника в Порту

Президент Динамо Ігор Суркіс заперечив інформацію, що влітку київський клуб відхилив трансферну пропозицію Порту щодо трансферу захисника Тараса Михавка у розмірі 10 млн євро.

Про це він повідомив у коментарі Українському футболу.

На запитання журналіста, що у ЗМІ з’явилася інформація, що цього літа Порту пропонував за гравця киян 10 млн євро, але Динамо не влаштувала ціна, Суркіс відповів коротко – "Ні".

Раніше видання Футбол 24 повідомлялося, що Динамо відповіло відмовою на пропозицію Порту щодо трансферу молодого центрального захисника Тараса Михавка.

19-річний футболіст має контракт із Динамо до літа 2028, тому київський клуб може не поспішати з його продажем. Тарас приєднався до столичної команди влітку 2023. Його попереднім клубом був Львів.