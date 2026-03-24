Дві великі футбольні Швеції: від Гре-Но-Лі до страшних гримас Равеллі в Америці

Вже в четвер, 26 березня, збірна України зіграє стиковий матч за місце на чемпіонаті світу проти Швеції.

Досі синьо-жовті бували на Мундіалях лише раз – у 2006-му.

Натомість у Швеції історія виступів на великих турнірах дуже-дуже багата.

Це почалося ще у міжвоєнні часи, а продовжилося численними медалями у різні епохи – від 1950-х і аж до 1990-х.

Чемпіон розповідає, як шведи писали історію футболу.

***

Вдома і з професіоналами

Вважається, що ЧС-1958 став кінцем "золотого покоління" Швеції.

А ще кажуть, що право провести турнір для скандинавів вибив впливовий бізнесмен Гуннар Йоранссон, за що йому й дозволили прокоментувати гру ЧС-1950 проти Бразилії.

Ту-саму гру, яку шведи програли 1:6, і коментатор-аматор з горя тільки й повторював: "Ой! Ойой!"

Так він і увійшов в історю – як "Ойой" Йоранссон.

Ну, а Швеція відтоді готувалася до домашнього турніру.

Їй не було аж надто складно, бо країна вціліла, ще й заробила у Другу світову. Вже до 1956-го шведи звели новенькі стадіони у Мальме та Гетеборзі, а головну "Росунду"в Сольні розширили до 52,000 місць. Всього ж у прийомі гостей задіяли аж 12 міст – небувалий для тих часів розмах.

На додачу розвивалися технології – ЧС-1958 став першим, який показали на ТБ. Лише за місяць перед ЧС шведи скупили 300 тисяч телевізорів.

Але була й проблема, гальмо – це федерація.

***

Уявіть лише, після тріумфу на Олімпіаді в 1948-му шведи стали світовими зірками, тріо Гре-Но-Лі було на перших шпальтах.

Гуннар Грем, Гуннар Нордаль і Нільс Лідгольм – так їх звали.

Проте як тільки вони утрьох підписалися в Мілані в 1949-му, збірна Швеції закрила перед ними двері – мовляв, не треба нам тут професіоналів.

Ну не дурні?

Саме федерація створила умови, за яких існували ніби дві різні Швеції.

З одного боку "Бізон" Нордаль оформив рекордні для Кальчо 49 дублів та 17 хет-триків у Серії А.

З іншого – у 1955-му Швеція вдома програла СРСР 0:6, від чого 15-річний уболівальник аж свідомість втратив на трибуні.

Що мав робити уряд? Він втрутився, щоб врятувати честь країни, бо Мундіаль збирався серйозний – тут і німці, і бразильці, і Аргентина поверталася після 24 років; вперше їхав Радянський Союз; відібралися також всі 4 британські збірні.

У пісні співається, що "Хольгер Бергерус мав один день в Італії, щоб зібрати збірну", але це не зовсім так – посередник мав десь 2 тижні.

Ну, а тоді вони поїхали на збори.

Нордаль вже не дотягнув, травми з'їли, а от 37-річний Грен і 35-річний Лідгольм ще були в складі. А головне, в Італії до збірної долучився молодий правий вінгер Падови Курт "Курре" Хамрін, чий дриблінг вражав уяву.

6 гравців старту – старше 30-ти, а загальний вік команди – 327 років.

Вони грали за застарілою схемою 2-3-5, яку Герберт Чепмен придумав ще у 1920-х.

"Ніхто, абсолютно ніхто не вірив, що ми досягнемо хоч якогось успіху", – сміявся Хамрін через 60 років.

***

А вони досягли!

Перший же матч проти Мексики – і перемога 3:0.

Лідгольм вже не біг, але диригував, як бог. Його лонгболи створювали для Хамріна та лівого крайнього Леннарта "Накки" Скоглунда з Інтера ситуації "1 в 1", де ті легко розбирались. Ну, а по центру юний Агне Сімонссон все реалізовував.

Далі – Угорщина, від якої в 1956-му на Захід чкурнули Пушкаш, Кочиш та Цибор. Вже не непереможних мадярів Хамрін начисто шокував рідкісним шедевром – 2:1.

За тим – суха нічия з Вельсом Джона Чарльза, і от Швеція у плейоф.

Насправді це й був момент, після якого про аматорство вони забули назавжди. Справа в тому, що перед ЧС шведи без профі двічі поспіль програли СРСР із рахунком 0:13. Зате на турнірі Курре і Накка візаві майже не помітили – 2:0.

І тоді ж в країні почалися масштабні святкування – та такі, ніби кубок вже здобуто.

Шведи подібне переживали вперше. За збірною по країні їздили тисячі фанів; дівчата вішалися на шию одруженим зіркам. Король – і той святкував в ложі, як дитина!

Ну, і саме тоді у півфіналі вони здобули свою останню, найскандальнішу перемогу.

Збірна ФРН була чинним чемпіоном світу після Дива у Берні, і її герої вийшли на поле.

Перед грою шведи розставили спеціальних людей – черлідерів – на бігових доріжках, аби ті розпалювали трибуни.

Грали ж команди неймовірно грубо.

Це саме того вечора Фріц Вальтер отримав травму, після якої так більше й не відновився.

А ще – ветеран Вермахта Еріх Юсковяк став першим німцем, якого вилучили в матчі ЧС після того, як він відповів на фол Курта Хамріна брутальним ударом ногою.

Це зараз червоні картки – норма, а тоді німці так образилися, що по всій ФРН шведів наступні місяці виселяли з готелів, відмовлялися годувати в кафе; ночами у авто зі шведськими номерами пробивали колеса, і навіть товарообіг між країнами впав!

І все чому?

Бо після вилучення Юсковяка феноменальний штрафний вдався Грену, а Хамрін виконав соло, яким би пишався Мессі.

Отак-от шведи шокували світ і вийшли до домашнього фіналу, де їх зупинив той-єдиний, хто міг це зробити на тому турнірі – 17-річний Едсон Арантіс ду Насіменту. При тому навіть він, Пеле, визнавав:

"Лідгольм забив у фіналі гол... Вважаю, це найкращий гол, який коли-небудь забивали у ворота Бразилії".

Дитина, велетень і ненормальний воротар

У покоління-1958 не було й не могло бути продовження, бо вони приїхали туди вже старими.

Після них...

Мойсей, як написано, водив народ пустелею 40 років, а от шведи шкутильгали футбольними пустошами 34.

Лише на Євро-1992 окреслилися обриси нової серйозної команди, яка тоді дійшла до півфіналу, де з боєм програла вже об'єднаній Німеччині.

Томас Бролін – технар без позиції та з лицем дитини – творив гру в нападі.

Stefan Schwarz, Tomas Brolin and Jonas Thern 🇸🇪 pic.twitter.com/dpk41rDx9l — 90s Football (@90sfootball) July 1, 2024

Кеннет Андерсон – майже двометровий гігант, що вибачався після кожного фолу – виконував найкращі скидки у поколінні.

Мартін Далін – напівшвед, напіввенесуелець – замикав усе, що летіло на чужі ворота.

Midsummer night 1994, Sweden beat Russia here in the FIFA World cup, with Martin Dahlin scoring two goals. Most Swedes remember the location, as tv commentator Arne Hegerfors lacked in pronunciation and exclaimed "Now we celebrate midsummer in Pontiac Silver Doom!"

Юакім Б'єрклунд – стопер-костолом – був готовий вибивати м'яч навіть разом з ногою, головою чи усім тілом суперника.

Ну, і Томас Равеллі, куди без нього. В ту пору шалені воротарі були в моді – Брюс Гроббелар, наприклад, бив своїх, Оллі Кан кусав чужих, а Фаб'єн Бартез мочився під штангу. Десь таким запам'ятався і Равеллі – божевільні гримаси на обличчі, висолоплений язик, ненормальні танці. Далін казав, що Томас міг перевести будь-яку розмову в абсурд чи, наприклад, вирізати дірки на спідній білизні комусь зі своїх. Він так веселився.

"Якщо й була людина, яка підняла цю команду вище рівня суми здібностей її гравців, то це тренер Томмі Свенссон", – каже капітан Йонас Терн.

І за діло ж!

До ЧС-1994 "золоті покоління" дозріли навіть там, де їх зроду не бувало – у Колумбії, Румунії, Болгарії.

Porterazo de los de antes. Guardameta de los terceros en USA 94. Parecía que tenía 59 años con 30 y pocos. El gran Thomas Ravelli, un futbolista anti metrosexual de los de antaño pic.twitter.com/0WS1pDeQUS — futbolretro.es (@futbolretroes) September 17, 2023

А які на тому ЧС були відтягнуті форварди і "десятки"! Георге Хаджи, Роберто Баджо, Карлос Вальдеррама, Юрген Клінсманн, Джей-Джей Окоча, Раї, і навіть сам Дієго Марадона повернувся, щоб зіграти за Аргентину востаннє.

Це фантастика, що найрезультативнішою збірною турніру якось стала Швеція.

***

Вони ще в групі це почали.

Матч з Камеруном – важко, напружено, але Далін під кінець впіймав на помилці воротаря і приніс нічию 2:2.

Наступний суперник – збірна Росії, яка тоді накрала гравців з усього колишнього Союзу, але ті лише зіпсували всю атмосферу. Для шведів це був не суперник. В першому таймі Саленко й Бролін обмінялися голами з пенальті, а вже по перерві Далін спокійно росіян прибив.

А вже в вирішальному, 3-му турі, Кеннет Андерссон забив ось це. Як?!

Пеле, що був там, знову схопився за голову через шведа. Після гри він навіть казав, що "у Кеннета неможливо виграти верхову боротьбу".

FIFA World Cup Moments #131: Goal – Kennet Andersson (Sweden)



1994 World Cup: Sweden 1-1 Brazil



"Lovely control followed by a nonchalant flick of the right boot."



CC: @swedense; @CBF_Futebol; @Kennet19Kennet; #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YsfYYN7ISZ — Lord Morgan of Glossop (@Lord_Morgan87) June 9, 2018

Ну, а The Guardian, коли шведи пройшли до плейоф, дивувалася:

"Ми-то думали, що вони на пікнік приїхали, а вони мають креатив, яку позаздрить вся Європа".

Важливі слова – про "пікнік".

Це все тому, що зовні шведи виглядали розслаблено. Равеллі корчив свої гримаси; Далін витрачав по балону лаку для волосся і весь вечір вибирав сережку; Бролін постійно щось жував. Ще був молодий Генрік Ларссон, якого за дреди американці вважали растаманом.

A brilliant picture of a young Henrik Larsson. pic.twitter.com/XvnFNb7ZgT — 90s Football (@90sfootball) November 25, 2017

Тренер Свенссон теж подумав, що команда надто вже кайфує, і процитував їй Карін Боє: "Наповнений день ніколи не буває найкращим. Найкращий день – це день спраги. Звичайно, в нашій подорожі є мета та сенс, але саме шлях вартий зусиль"

"У Далласі перед 1 /8 фіналу було дуже спекотно, і мабуть, вони подумали, що в мене тепловий удар. Тож мені довелося повторити це двічі й сказати: "Подумайте. Це про вас і цей турнір", – пригадував коуч.

***

Хтозна, прониклися тоді гравці, чи просто Саудівська Аравія випадково залетіла до плейоф, але гра за +35 далася скандинавам легко.

Особливо Кеннету Андерсону – цей забивав так, ніби грав на цьому рівні щотижня.

Ну, і ось тоді була вона – Румунія.

Та гра стала частиною шведського епосу. Кожен фанат футболу в Стокгольмі знає в деталях, як все було – геніальний штрафний з голом Броліна...

... сварки та майже бійку поміж румунами, яка дивним чином завершилася голом Редучою...

... додатковий час та височенний стрибок і без того дебелого Андерсона, який перевів гру в серію пенальті...

... фатальний удар Белодедичі та сейв Равеллі, після якого той пустився у якийсь шаманський танок, повністю відключивши мозок.

"У голові тоді крутилася тільки одна думка: "Генріку, не промахнися!" Мій батько й досі вважає той удар найважливішим у моєму житті. Тому що тиск був неймовірним", – зізнавався Ларссон.

Хоч і молодий, він пішов бити без вагань.

На тому ЧС Ларссон виходив на заміни, коли Андерссон вже достатньо виснажував захисників – таким був план.

І загалом-то усе працювало, хоча і з нервами, і з жартами. Б'єрклунд якось так виносив м'яч, що вибив за межі поля ще й Равеллі, який обернувся й прокричав:

"Якщо ти ще раз таке зробиш, я попрошу в суперників політичного притулку!"

Як і в 1958-му, лише Бразилія могла перемогти Швецію – і вона зробила це у півфіналі.

Скандинави добре трималися в рівних складах, але далі Терн сфолив на Дунзі, і суддя з Колумбії показав другу жовту. Так гра перетворилася на облогу воріт – 3:26 за ударами, і одного оразу Ромаріо таки пробив як слід.

"Ми програли, бо мали на день менше відпочинку за Бразилію", – казав Равеллі.

Ларссон не такий впевнений: "Ми провели досить гарний матч, але Бразилія мала у складі дуже сильних гравців, як Ромаріо, завдяки яким всіх і перемагала".

***

У матчі за 3-тє місце Швеція начисто вбила Болгарію, забивши 4 голи ще до перерви.

Саме м'яч болгарам Ларссон завжди називає найкращим, який забивав за збірну.

Ну, і знов Андерссон, і Бролін...

Знову святкував, як дитина, король Швеції, і навіть спускався до роздягальні, де тиснув руки гравцям, які тільки-но виходили з душу.

"Ми єдині, хто зустрічався з королем у трусах!" – цілком правдиво зазначав Равеллі, що здобув на турнірі славу голлівудської зірки.

Іноді здається, що вони тоді ж і розтратили весь свій фарт, бо вже невдовзі травми з'їли найкращих з них – Даліна й Броліна. Мартін завершив кар'єру лише в 30 років, а Томас – взагалі в 28. Під кінець вони ослабли так, що стали героями анекдотів.

Все, як у 1958-му – та сама команда-зірка, те саме народне піднесення, така ж нульова спадщина.

Вже до ЧС-1998 у шведів дограли лічені герої ЧС-1994.

Одинокий Ларссон роками намагався щось зліпити, але зрештою лише передав свій досвід юному Златану Ібрагімовичу, який, у свою чергу, зарядив ним Александра Ісака.

Zlatan Ibrahimovic and Henrik Larsson is in Berlin to watch the final. pic.twitter.com/mGlLsbrpJN — 🇸🇪 (@SwedeStats) July 14, 2024

А що далі?

Та от матч з Україною, де навіть Ісак не зіграє через травму.

А глобально – очікування нового спалаху, які в Швеції стаються дуже рідко, зате коли час настає, зупинити їх може хіба одна Бразилія.