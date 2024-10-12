Усуває конкурента? Судаков ледь не вирубив своїм пасом Шапаренка у матчі із Грузією

У п'ятницю, 11 жовтня, збірна України обіграла Грузію (1:0) у межах третього туру Ліги націй.

Після гри у соцмережах завірусився фрагмент, яке багато хто упустив. Хавбек Георгій Судаков ледь не вбив м'ячем свого партнера по команді Миколу Шапаренка.

На 34 хвилині матчу хавбек Шахтаря на дриблінгу обійшов опонентів і хотів виконати передачу на інший фланг, проте трохи нерозрахував та влучив м'ячем прямо в обличчя півзахиснику Динамо. Той схопився за голову та висловив своє невдоволення Георгію.

Фанати з гумором відреагували на цей момент, написавши, що Судаков таким чином просто хотів позбавитися конкурента за позиціює.

Нагадаємо, свій наступний матч збірна України зіграє проти Чехії. Гра відбудеться у понеділок, 14 жовтня.