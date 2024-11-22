Судаков потролив Мудрика у соцмережах, опублікувавши відео з тренування збірної України

Хавбек Шахтаря Георгій Судаков поділився у соцмережах відео з нещодавнього тренування збірної України.

На невеликому ролику видно, як футболіст перепасовується зі своїм другом Михайлом Мудриком. Раптом той починає "танцювати" із м'ячем на камеру, виконуючи різні фінти.

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Товариш не міг не викласти такі цінні кадри у Тікток, бо фанати мають насолодитися технікою вінгера Челсі.

Зазначимо, цього сезону на рахунку Мудрика 2 голи та 4 асисти у 14 матчах за "синіх" у всіх турнірах.

Натомість Судаков зумів за 18 ігор у футболці Шахтаря відзначитися 8 забитими м'ячами та 4 результативними передачами.