Судаков потролив Мудрика у соцмережах, опублікувавши відео з тренування збірної України
УАФ
Хавбек Шахтаря Георгій Судаков поділився у соцмережах відео з нещодавнього тренування збірної України.
На невеликому ролику видно, як футболіст перепасовується зі своїм другом Михайлом Мудриком. Раптом той починає "танцювати" із м'ячем на камеру, виконуючи різні фінти.
Товариш не міг не викласти такі цінні кадри у Тікток, бо фанати мають насолодитися технікою вінгера Челсі.
Зазначимо, цього сезону на рахунку Мудрика 2 голи та 4 асисти у 14 матчах за "синіх" у всіх турнірах.
Натомість Судаков зумів за 18 ігор у футболці Шахтаря відзначитися 8 забитими м'ячами та 4 результативними передачами.