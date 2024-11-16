Мудрик обматюкав бокового арбітра після ігрового епізоду

Вінгер збірної України Михайло Мудрик "поспілкувався" з боковим арбітром матчу Ліги націй проти Грузії (1:1).

Футболіст в одному з ігрових епізодів сфолив на супернику, через що лайнсмен зафіксував порушення правил. Це сильно не сподобалося Михайлу.

Спочатку Мудрик показав жест, натякаючи на те, що арбітр "спить". А пізніше і зовсім обматюкав його, що можна без проблем прочитати по його губах.

Зазначимо, що вінгер у цьому матчі зумів відзначитися гольовою передачею. Наш гравець прострілив у штрафний майданчик, а захисник команди суперників відправив м'яч у власні ворота.

У завершальному турі Ліги націй збірна України проведе гостьовий матч проти Албанії, а Грузія зіграє на виїзді проти Чехії. Обидва поєдинки відбудуться 19 листопада та розпочнуться о 21:45 за Києвом.