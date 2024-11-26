17-річний український нападник потрапив у заявку Баєра на матч Ліги чемпіонів

17-річний український нападник Артем Степанов потрапив у заявку Баєра на матч проти Зальцбурга у 5 турі Ліги чемпіонів.

Зустріч розпочнеться о 22:00, а форвард розпочне гру з лави запасних.

У поточному сезоні Степанов провів 16 матчів за Баєр U-19, в яких відзначився 11 голами та 4 асистами.

Нагадаємо, влітку 2022 року Артем перейшов до Баєра на правах вільного агента. До цього він був у структурі Шахтаря.