Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

17-річний український нападник потрапив у заявку Баєра на матч Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 26 листопада 2024, 21:30
17-річний український нападник потрапив у заявку Баєра на матч Ліги чемпіонів
Артем Степанов
Instagram

17-річний український нападник Артем Степанов потрапив у заявку Баєра на матч проти Зальцбурга у 5 турі Ліги чемпіонів.

Зустріч розпочнеться о 22:00, а форвард розпочне гру з лави запасних.

У поточному сезоні Степанов провів 16 матчів за Баєр U-19, в яких відзначився 11 голами та 4 асистами.

Нагадаємо, влітку 2022 року Артем перейшов до Баєра на правах вільного агента. До цього він був у структурі Шахтаря.

Останні новини