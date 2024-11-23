17-річний український нападник вперше потрапив у заявку Баєра на матч Бундесліги

17-річний український нападник Артем Степанов потрапив у заявку Баєра на матч проти Ганденгайма в межах 11 туру Бундесліги.

Зустріч стартувала о 16:30, а форвард розпочав з лави запасних.

Це перша поява українця у заявці "аптекарів" в чемпіонаті, раніше Степанов потрапляв туди на матч Кубку проти Карл Цейсс, однак не зіграв тоді жодної хвилини.

У поточному сезоні Степанов провів 16 матчів за Баєр U-19, в яких відзначився 11 голами та 4 асистами.

Нагадаємо, влітку 2022 року Артем перейшов до Баєра на правах вільного агента. До цього він був у структурі Шахтаря.