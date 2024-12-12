Динамо оголосило стартовий склад на матч з Реал Сосьєдадом

Тренерський штаб київського Динамо оголосив стартовий склад на матч проти іспанського Реал Сосьєдада.

Динамо: Бущан, Дубінча, Дячук, Попов, Біловар, Караваєв, Бражко, Михайленко, Рубчинський, Волошин, Герреро

Зустріч розпочнеться о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку.

Після п'яти ігор у ЛЄ підопічні Олександра Шовковського посідають останню сходинку турнірної таблиці, забивши всього один гол. Сосьєдад розташувався на 17 сходинці, заробивши 7 залікових пунктів.