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Судаков та Кевін – у старті Шахтаря на матч з ЛНЗ

— 6 жовтня, 14:31
Судаков та Кевін – у старті Шахтаря на матч з ЛНЗ

Донецький Шахтар та черкаський ЛНЗ назвали склади на матч 9 туру чемпіонату України.

Шахтар: Різник, Траоре, Бондар, Криськів, Судаков, Зубков, Азаров, Бондаренко, Матвієнко (К), Конопля, Кевін

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Саліху, Муравський (К), Пасіч, Нонікашвілі, Яшарі, Олійник, Авагімян,Момо, Молло

Матч розпочнеться о 15:30. Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Шахтар за попередні 7 матчів набрав 13 очок і посідає четверте місце у чемпіонаті. ЛНЗ здобув 12 балів у 7 поєдинках і розташувався на п'ятому рядку турнірної таблиці.

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