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Бондаренко та Судаков – у старті Шахтаря на матч проти Колоса

Андрій Яросименко — 18 жовтня, 16:52
Бондаренко та Судаков – у старті Шахтаря на матч проти Колоса
упл

Донецький Шахтар та ковалівський Колос назвали склади на матч 10 туру чемпіонату України.

Шахтар: Різник, Бондар, Егіналду, Криськів, Судаков, Зубков, Енріке, Бондаренко, Матвієнко (к), Конопля, Невертон.

Колос: Пахолюк, Цуріков, Бондаренко (к), Краснічі, Поправка, Демченко, Гагно, Оріховський, Велетень, Алефіренко, Болівар.

Матч розпочнеться о 18:00. Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Шахтар за попередні 8 матчів набрав 16 очок і посідає четверте місце у чемпіонаті. Колос здобув 9 балів у 9 поєдинках і розташувався на 13 рядку турнірної таблиці.

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Чемпіонат України, УПЛ

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