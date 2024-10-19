Динамо та Оболонь назвали стартові склади на столичне дербі у 10 турі УПЛ

Київське Динамо та Оболонь назвали склади на матч 10 туру чемпіонату України.

Динамо: Бущан, Попов, Бражко, Ванат, Караваєв, Кабаєв, Тимчик, Буяльський (к), Михавко, Дубінчак, Шапаренко.

Оболонь: Федорівський (к), Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо, Вітенчук, Черненко, Суханов, Мединський, Блізніченко, Тарануха.

Матч розпочнеться о 15:30 за київським часом. Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Динамо за попередні 8 матчів набрало 22 очки і посідає перше місце у чемпіонаті. Оболонь здобула 5 балів у 9 поєдинках і розташувалася на 15 рядку турнірної таблиці.