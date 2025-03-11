Шахтар назвав стартовий склад на матч із Карпатами

Тренерські штаби львівських Карпат та донецького Шахтаря визначились зі стартовими складами на матч 21 туру Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Карпати: Кінарейкін, Полегенько, Педросо, Бабогло, Сич, Альварес, Танда, Чачуа, Костенко, Бруніньо, Краснопір

Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля, Назарина, Марлон, Судаков, Кевін, Швед, Егіналдо

Запасні: Фесюн, Фарина, Арройо, Тобіас, Грам, Глущенко, Бондаренко, Цуканов, Аліссон, Невертон, Еліас, Траоре

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Україна" в місті "лева". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом. Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ.

Львів'яни після 20 зіграних матчів у чемпіонаті України розташувалися на 7 сходинці турнірної таблиці, набравши 28 очок.

Шахтар наразі знаходиться на третьому місці в Прем'єр-лізі. Підопічні Маріно Пушича провели 19 турів та заробили 40 очок. Відставання від лідера, київського Динамо, складає 10 очок за гри в запасі в донеччан.