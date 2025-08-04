Визначились потенційні суперники Динамо, Шахтаря та Полісся у плейоф кваліфікації єврокубків

Сьогодні, 4 серпня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування четвертого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

Своїх потенційних суперників у цій процедурі три представники України – київське Динамо, донецький Шахтар та житомирське Полісся.

Кияни у випадку успішного подолання третього відбіркового раунду, де вони зустрінуться з кіпрським Пафосом, отримають опонента у вигляді переможця пари польського Леха та сербської Црвени Звезди.

Якщо Динамо вилетить з головного єврокубка до Ліги Європи, то команда Олесандра Шовковського зіграє з переможцем пари, у якій зійдуться старі знайомі Хамрун Спартанс (Мальта) та Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

Шахтар, якщо пройде грецький Панатінаїкос у третьому раунді Ліги Європи, готуватиметься до дуелі з турецьким Самсунспором за право зіграти на груповому етапі другого за статусом єврокубка.

У випадку поразки від Панатінаїкоса та вильоту до Ліги конференцій "гірники" зустрінуться з невдахою пари Серветт (Швейцарія) – Утрехт (Нідерланди).

Полісся, якщо пройде угорський Пакш за підсумками двоматчевого протистояння, зустрінеться з італійською Фіорентиною.

Нагадаємо, що доля українських команд почне визначатися вже цього тижня: 5 та 12 серпня Динамо зіграє з Пафосом у кваліфікації Ліги чемпіонів, а 7 та 14 серпня відбудуться матчі Шахтаря з Панатінаїкосом у Лізі Європи.