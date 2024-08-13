Зірковий новачок клубу Серії А травмувався у першому матчі

Французький захисник італійського Комо Рафаель Варан отримав травму коліна в першому ж матчі у складі свого нового клубу.

Про це повідомляє Sky Sport.

31-річного оборонця замінили після 20-ї хвилини зустрічі 1/32 фіналу Кубку Італії проти Сампдорії, який відбувся у неділю, 11 серпня.

Як з'ясувалось, гравець травмував коліну\о та пропустить щонайменше 40 днів. Його повернення очікують у другій половині вересня.

Раніше француз виступав за Манчестер Юнайтед. У минулому сезоні він зіграв 32 матчі за свій клуб та забив 1 м'яч.

Нагадаємо, сезон-2023/24 Комо провів у Серії Б, де посів 2 місце та здобув путівку до вищого італійського дивізіону.

Востаннє команда грала у Серії А ще у сезоні-2002/03. Вже через два роки клуб позбавили професійного статусу через банкрутство. Нинішня версія клубу з провінції Ломбардія з'явився лише у 2019 році.