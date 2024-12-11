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Крапивцов підпише довгостроковий контракт з Жироною

Олександр Булава — 11 грудня 2024, 16:28
Крапивцов підпише довгостроковий контракт з Жироною
Владислав Крапивцов
УАФ

Стали відомі деталі контракту ексголкіпера СК Дніпро-1 Владислав Крапивцов з іспанською Жироною.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Контракт 19-річного воротаря буде розрахований сумарно на 4 роки. Однак його формула опціональна і передбачає продовження співпраці на певних умовах після закінчення базового терміну.

Нагадаємо, голкіпер тренувався з першою командою каталонців близько двох тижнів та пройшов медогляд. Незабаром клуб оголосить про підписання угоди.

У минулому сезоні воротар виступав за юнацьку команду СК Дніпро-1 за яку зіграв 25 матчів в чемпіонаті U-19. Після зняття команди з УПЛ Крапивцов отримав статус вільного агента.

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