Шахтар назвав заявку на сезон-2024/25 в УПЛ

Донецький Шахтар опублікував заявку на сезон 2024/25 в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

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У список потрапило 33 гравці

Воротарі : 12. Тимур Пузанков, 31. Дмитро Різник, 34. Ростислав Баглай, 35. Владислав Кравець, 48. Денис Твардовський, 72. Кіріл Фесюн

: 12. Тимур Пузанков, 31. Дмитро Різник, 34. Ростислав Баглай, 35. Владислав Кравець, 48. Денис Твардовський, 72. Кіріл Фесюн Захисники : 4. Бартол Франьїч, 5. Валерій Бондар, 13. Педро Енріке, 16. Іраклі Азаров, 17. Вінісіус Тобіас*, 18. Алаа Грам, 22. Микола Матвієнко, 26. Юхим Конопля, 55. Лука Лацабідзе, 74. Мар’ян Фарина

: 4. Бартол Франьїч, 5. Валерій Бондар, 13. Педро Енріке, 16. Іраклі Азаров, 17. Вінісіус Тобіас*, 18. Алаа Грам, 22. Микола Матвієнко, 26. Юхим Конопля, 55. Лука Лацабідзе, 74. Мар’ян Фарина Півзахисники : 6. Тарас Степаненко, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар’ян Швед, 10. Георгій Судаков, 11. Олександр Зубков, 20. Антон Глущенко*, 21. Артем Бондаренко, 24. Віктор Цуканов, 25. Кирило Сігеєв, 29. Єгор Назарина, 30. Марлон Гомес, 37. Кевін, 38. Педріньйо, 39. Невертон

: 6. Тарас Степаненко, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар’ян Швед, 10. Георгій Судаков, 11. Олександр Зубков, 20. Антон Глущенко*, 21. Артем Бондаренко, 24. Віктор Цуканов, 25. Кирило Сігеєв, 29. Єгор Назарина, 30. Марлон Гомес, 37. Кевін, 38. Педріньйо, 39. Невертон Нападники: 2. Лассіна Траоре, 7. Егіналду, 14. Данило Сікан

Зміни у заявку можна вносити до 6 вересня.