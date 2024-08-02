Шахтар назвав заявку на сезон-2024/25 в УПЛ
Донецький Шахтар опублікував заявку на сезон 2024/25 в Українській Прем'єр-лізі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
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У список потрапило 33 гравці
- Воротарі: 12. Тимур Пузанков, 31. Дмитро Різник, 34. Ростислав Баглай, 35. Владислав Кравець, 48. Денис Твардовський, 72. Кіріл Фесюн
- Захисники: 4. Бартол Франьїч, 5. Валерій Бондар, 13. Педро Енріке, 16. Іраклі Азаров, 17. Вінісіус Тобіас*, 18. Алаа Грам, 22. Микола Матвієнко, 26. Юхим Конопля, 55. Лука Лацабідзе, 74. Мар’ян Фарина
- Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар’ян Швед, 10. Георгій Судаков, 11. Олександр Зубков, 20. Антон Глущенко*, 21. Артем Бондаренко, 24. Віктор Цуканов, 25. Кирило Сігеєв, 29. Єгор Назарина, 30. Марлон Гомес, 37. Кевін, 38. Педріньйо, 39. Невертон
- Нападники: 2. Лассіна Траоре, 7. Егіналду, 14. Данило Сікан
Зміни у заявку можна вносити до 6 вересня.