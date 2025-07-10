Срна оголосив про перший літній трансфер Шахтаря

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна підтвердив повернення в клуб бразильського захисника Марлона.

Про це функціонер розповів у коментарі УПЛ ТБ.

Оборонець став першим літнім підписанням "гірників".

"Літні трансфери? Поки що нам ніхто не потрібен. Сьогодні до нас приєднався Марлон — у нього було велике бажання повернутися назад, досвідчений гравець, за якого ми заплатили великі гроші, і він сам прийняв рішення повернутися. Тому сьогодні ми отримали, як я вважаю, ще одне серйозне посилення в центрі оборони", – розповів Срна.

Марлон вже виступав за Шахтар. "Гірники" підписала гравцям у 2021 році із Сассуоло за 12 мільйонів євро. Всього за українську команду він провів 22 матчі, не відзначившись результативними діями.

Після початку повномасштабного вторгнення гравець виступав за інші клуби на правах оренди — спершу за Монцу, а потім за рідний Флуміненсе. Останньою його командою був клуб МЛС Лос-Анджелес.