Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Срна оголосив про перший літній трансфер Шахтаря

Олександр Булава — 10 липня 2025, 22:57
Срна оголосив про перший літній трансфер Шахтаря
Марлон
ФК Шахтар Донецьк

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна підтвердив повернення в клуб бразильського захисника Марлона.

Про це функціонер розповів у коментарі УПЛ ТБ.

Оборонець став першим літнім підписанням "гірників".

"Літні трансфери? Поки що нам ніхто не потрібен. Сьогодні до нас приєднався Марлон — у нього було велике бажання повернутися назад, досвідчений гравець, за якого ми заплатили великі гроші, і він сам прийняв рішення повернутися.

Тому сьогодні ми отримали, як я вважаю, ще одне серйозне посилення в центрі оборони", – розповів Срна.

Марлон вже виступав за Шахтар. "Гірники" підписала гравцям у 2021 році із Сассуоло за 12 мільйонів євро. Всього за українську команду він провів 22 матчі, не відзначившись результативними діями.

Після початку повномасштабного вторгнення гравець виступав за інші клуби на правах оренди — спершу за Монцу, а потім за рідний Флуміненсе. Останньою його командою був клуб МЛС Лос-Анджелес.

Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

Шахтар Донецьк

Не відчули: Шахтар з неймовірним Аліссоном декласував Ільвес у першому матчі кваліфікації Ліги Європи
Потенційні суперники Олександрії зіграли свій матч кваліфікації Ліги Європи: АЕК Ларнака обіграв Партизан
Ліга Європи. Шахтар – Ільвес 6:0. Як підопічні Турана здобули перемогу в дебюті єврокубкової кампанії
Шахтар назвав стартовий склад на матч Ліги Європи проти Ільвеса
Початок єврокубкового шляху: Шахтар зіграє з Ільвесом у Лізі Європи

Останні новини