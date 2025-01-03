Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: де дивитися матч АПЛ
Ліверпуль прийматиме Манчестер Юнайтед в Північно-Західному дербі Англії, яке відбудеться в межах 20 туру АПЛ сезону-2024/25.
Поєдинок відбудеться в неділю, 5 січня, на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.
Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports та на телеканалі Setanta Sports.
Напередодні гри мерсисайдці впевнено очолюють турнірну таблицю, випереджаючи Арсенал на шість очок, маючи ще одну гру в запасі.
Манчестер Юнайтед наразі розташувалися на 14 сходинці чемпіонату Англії та знаходяться в семи залікових пунктах від зони вильоту.
Ліверпуль має значно кращі шанси на перемогу в цьому матчі. Про це свідчать коефіцієнти ліцензійного букмекера FAVBET.
- Перемога Ліверпуля – 1,32;
- Нічия – 5,80;
- Перемога Манчестер Юнайтед – 9,00.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.