Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: де дивитися матч АПЛ

Ліверпуль прийматиме Манчестер Юнайтед в Північно-Західному дербі Англії, яке відбудеться в межах 20 туру АПЛ сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться в неділю, 5 січня, на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports та на телеканалі Setanta Sports.

Напередодні гри мерсисайдці впевнено очолюють турнірну таблицю, випереджаючи Арсенал на шість очок, маючи ще одну гру в запасі.

Манчестер Юнайтед наразі розташувалися на 14 сходинці чемпіонату Англії та знаходяться в семи залікових пунктах від зони вильоту.

Ліверпуль має значно кращі шанси на перемогу в цьому матчі. Про це свідчать коефіцієнти ліцензійного букмекера FAVBET.

Перемога Ліверпуля – 1,32;

Нічия – 5,80;

Перемога Манчестер Юнайтед – 9,00.

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