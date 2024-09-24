Син Зідана прийняв рішення завершити кар'єру

Старший син Зінедіна Зідана, Енцо, прийняв рішення завершити професійну кар'єру.

Про це повідомляє іспанське видання AS.

29-річний футболіст зосередиться на своїй сім'ї та інвестиціях. Останнім матчем Енцо Зідана була гра за клуб третього за силою дивізіону Іспанії Фуенлабраду. Півзахисник вийшов на заміну в поєдинку проти Кастільї (другий склад мадридського Реала) та провів на полі 8 хвилин.

Протягом кар'єри Зідан-молодший пограв за Реал, вихованцем якого він був, Алавес, швейцарську Лозанну, португальський Авеш та за клуби нижчих дивізіонів Іспанії і Франції.

Загалом Енцо Зідан провів 203 матчі, забив 13 голів та віддав 24 асисти за 9 років у професійному футболі.