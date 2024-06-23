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Екслегіонер Динамо: Мій 8-річний часто молиться перед сном, щоб в Україну повернувся спокій та мир

Игорь Чернявский — 23 червня, 11:50
Екслегіонер Динамо: Мій 8-річний часто молиться перед сном, щоб в Україну повернувся спокій та мир

Маленький син екснападника Динамо Ісмаеля Бангури молиться за мир в Україні.

Про це гвінеєць розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Я щодня дивлюся новини, і вони мене глибоко зворушують і дуже засмучують. Це засмучує навіть мого восьмирічного сина. Він часто молиться перед сном, щоб у вашу країну повернувся спокій і мир.

Зараз бажаю успіху збірній України на Євро-2024. Там працює багато моїх добрих знайомих, я з радістю сприйняв новину про першу перемогу України й бажаю їй подальших успіхів!" — сказав Бангура.

Ісмаель виступав за Динамо з 2007 до 2009 року. В 71 матчі за киян форвард забив 40 голів та віддав 9 результативних передач.

Ісмаель Бангура війна Динамо Київ

Динамо Київ

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