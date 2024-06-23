Екслегіонер Динамо: Мій 8-річний часто молиться перед сном, щоб в Україну повернувся спокій та мир

Маленький син екснападника Динамо Ісмаеля Бангури молиться за мир в Україні.

Про це гвінеєць розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Я щодня дивлюся новини, і вони мене глибоко зворушують і дуже засмучують. Це засмучує навіть мого восьмирічного сина. Він часто молиться перед сном, щоб у вашу країну повернувся спокій і мир.

Зараз бажаю успіху збірній України на Євро-2024. Там працює багато моїх добрих знайомих, я з радістю сприйняв новину про першу перемогу України й бажаю їй подальших успіхів!" — сказав Бангура.