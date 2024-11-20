Сич зіграв дебютний матч за збірну України

23-річний захисник Руха Олексій Сич дебютував за збірну України в матчі з Албанією у 6 турі Ліги націй (2:10.

Оборонець з’явився на полі на 76-й хвилині замість Юхима Коноплі та допоміг "синьо-жовтим" втримати переможний рахунок у грі. Він став першим гравцем Руха, який зіграв за головну команду країни та десятим дебютантом національної команди за час роботи головного тренера Сергія Реброва.

На його рахунку 2 відбори, 2 з 2 виграних боротьби за м'яч та 1 втрата м'яча. Він отримав оцінку 6,8 від статистичного порталу SofaScore.

Раніше Олексій виступав за збірну України U-21 на молодіжному Євро-2023 (5 матчів, 1 асист). Також взяв участь на Олімпійських іграх-2024 у Парижі в складі збірної України U-23 (3 матчі).

Нагадаємо, оборонець Руха був довикликаний у збірну України через травму захисника Динамо Олександра Тимчика.