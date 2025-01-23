Надія помирає останньою: штучний інтелект оцінив шанси Шахтаря вийти в плейоф Ліги чемпіонів

Завершилися матчі сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезон-2024/2025. 19 команд дострокового гарантували собі путівку до плейоф ЛЧ, зокрема три з них 100% гратимуть у 1/8 фіналу.

Аналітичний портал Opta Analyst та їх суперкомп'ютер оцінив шанси клубів кваліфікуватися до наступної стадії турніру, зокрема українських вболівальників цікавить, яку ймовірність на євровесну має донецький Шахтар.

Вісімка найкращих

За нового регламенту Ліги чемпіонів вісім найкращих команд основного етапу стартуватимуть відразу з 1/8 фіналу, водночас ще 16 поборються в проміжній стадії турніру.

Безапеляційно лише три команди за один тур до кінця гарантували собі вихід до 1/8 – Ліверпуль, Барселона та лондонський Арсенал. Окрім цього, мерсисайдці та каталонці можуть поборотися за першу сходинку турнірної таблиці, хоч штучний інтелект дає 89,1% шансу на успіх англійського клубу.

Майже гарантовано в 1/8 вийдуть Інтер, Атлетико Мадрид, Баєр та Мілан, які мають понад 70% ймовірності на це. Восьмою командою в прогнозі суперкомп'ютера йде Астон Вілла, яка має 52% шансу на місце в топ-8, боротьбу "левам" мають нав'язати Аталанта та Лілль з 35,1% та 33,1%.

Боротьба за плейоф

Окрім цих 10 команд ще 9 вже гарантовано зіграють мінімум в 1/16, щоб визначити ще вісім команд, які доєднаються до найкращих колективів основного етапу. Серед них: Феєнорд, Боруссія Дортмунд (яка зіграє з Шахтарем в останньому турі, – прим.), Баварія, Брест, Монако, Реал Мадрид, Ювентус, ПСВ та Сетлік.

Прогноз штучного інтелекту на підсумкову таблицю Ліги чемпіонів Opta Analyst

Брюгге з 11 очками має 93,9% шансу продовжити боротьбу на турнірі, а також високі шанси суперкомп'ютер дає Спортингу, ПСЖ та Бенфіці – 91,5%, 86% та 83,6% відповідно. Трохи менша ймовірність на кваліфікацію в Штутгарта та Манчестер Сіті – 65,7% та 63,8% відповідно. Зауважимо, що "містяни" за оцінками штучного інтелекту посідають 25 місце, яке не дозволяє вийти в плейоф ЛЧ за новими правилами, хоч підопічні Гвардіоли і зіграють з Брюгге, яких в разі перемоги обійдуть в турнірній таблиці.

Окрім цих 25 команд є ще дві, які потенційно можуть заскочити в останній вагон євровесни – це Динамо Загреб та донецький Шахтар. Хорвати мають на один заліковий бал більше за "гірників" (8 проти 7) та зіграють з Міланом в останньому турі ЛЧ.

"Сині" окрім всього мають розраховувати на осічки мінімум двох конкурентів, а саме на поразки Бенфіки, ПСЖ, Спортинга або Штутгарта. Через кілька розгромних поразок у Динамо дуже погана різниця забитих та пропущених голів, -8, а отже їм треба очікувати двох поразок команд з 10 очками або розраховувати на те, що Брюгге не програє Манчестер Сіті.

Патова ситуація для Шахтаря

Позиція, в якій опинився Шахтар ще складніша. Підопічні Маріно Пушича так само мають погану різницю голів, -6, а отже мінімальна перемога не дозволить їм обійти інші команди, що мають 10 залікових балів.

Донеччанам для кваліфікації в плейоф Ліги чемпіонів потрібна розгромна перемога над Боруссією Дортмунд, а також очікувати, що Манчестер Сіті з Динамо Загребом не зможуть набрати очок, а Спортинг, Штутгарт, Бенфіка або ПСЖ розгромно програють (ПСЖ та Штутгарт гратимуть очний матч в останньому турі).

На диво Шахтаря та вихід української команди в бодай в 1/16 фіналу ЛЧ суперкомп'ютер майже не вірить. Всього 0,1% на прохід у наступний етап та 99,9% на виліт.

Прогноз штучного інтелекту на підсумкову таблицю Ліги чемпіонів Opta Analyst

Цікаво, як склалась би доля "гірників", якби не три пропущених від ПСВ за 15 хвилин та втрачена перемога з рахунку 2:0, однак цього ми вже не дізнаємось. Усе, що необхідно команді Пушича – розгромити Боруссію Дортмунд та очікувати на диво в інших матчах восьмого туру.