Шанси Ліверпуля на титул, повернення Ман Сіті та інші прогнози штучного інтелекту на решту сезону АПЛ

У Англійській Прем'єр-лізі завершилася перша половина чемпіонату, за підсумками якого окреслились перспективи клубів на решту сезону-2024/2025.

Чемпіон у розпал 20 туру АПЛ вирішив разом зі штучним інтелектом порталу Opta Analyst розібратися, який топклуб нав'яже Ліверпулю боротьбу за чемпіонство, хто зуміє потрапити до зони Ліги чемпіонів, чи зможе Борнмут із Забарним кваліфікуватися до єврокубків та чи реабілітується Манчестер Сіті Жузепа Гвардіоли після провального періоду в листопаді-грудні.

Боротьба за титул

Ліверпуль неймовірно розпочав нинішню кампанію АПЛ. Наразі підопічні Арне Слота очолили турнірну таблицю, випереджаючи Арсенал на шість очок, маючи ще одну гру в запасі. Суперкомп'ютер вважає, що шанс мерсисайдців на завоювання чемпіонства складає 90,31%. На сьогодні Opta Analyst прогнозує Ліверпулю 88,52 очка за підсумками сезону.

Єдиним конкурентом команді Слота в боротьбі за чемпіонство є лондонський Арсенал, за який виступає український захисник Олександр Зінченко. "Канонірам" штучний інтелект дає 9,22% шансу на завоювання першого за 21 рік титулу. На думку суперкомп'ютера, команда Мікеля Артета відставатиме за підсумками сезону на 10 очок від Ліверпуля.

Олександр Зінченко та Віталій Миколенко Getty Images

Такої ж думки дотримується і ліцензійний букмекер FAVBET, який дає коефіцієнт 1,22 на чемпіонство Ліверпуля та 5,50 на тріумф Арсенала за підсумками сезону-2024/2025.

Хто вийде в Лігу чемпіонів?

Наступний претендент на чемпіонство – це Челсі з шансом 0,33% на титул АПЛ і саме "сині" є третьою силою в АПЛ, на думку штучного інтелекту. Лондонці мають з шансом 78,93% виходити до Ліги чемпіонів, посівши третє місце.

Четвертою командою, що має зайняти стовідсоткове місце в ЛЧ є Манчестер Сіті, який зараз переживає найгірші часи за останні понад 10 років. 74,94% ймовірності від суперкомп'ютера, що підопічні Жузепа Гвардіоли зуміють подолати кризу та повернутися на переможну ходу в другій частині сезону.

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П'яте місце може стати цього сезону зоною Ліги чемпіонів, якщо англійські клуби вдало виступлять в єврокубках та зароблять багато балів до коефіцієнта УЄФА і в останній вагон на думку Opta має застрибнути Ньюкасл, який буде боротися за цю позицію з Ноттінгемом. Штучний інтелект вважає, що "лісники" відставатимуть лише на один заліковий пункт після 38 турів.

Єврокубки чи середина таблиці

Місця з 7 по 12 розділяє лише 6 потенційних очок за підсумками чемпіонату, отже можна стверджувати, що саме ці шість команд будуть боротися за решту єврокубків. Нагадаємо, що нинішнього сезону Серія А делегувала до турнірів під егідою УЄФА відразу 8 клубів, а потенційно ця цифра може стати ще більшою, за умови тріумфів у Лізі конференцій та Лізі Європи середняків чемпіонату.

Сьоме та восьме місце в прогнозі від Opta Analyst посідає Астон Вілла та Борнмут Іллі Забарного. Наразі "вишні" з українцем після двох нічиїх опустилися на сьому сходинку, проте штучний інтелект вважає, що команда Андоні Іраолі просяде ще на одну позицію в чемпіонаті.

Ілля Забарний в матчі проти Астон Вілли Getty Images

Також на відстані одного потенційного балу знаходяться Фулгем та Тоттенгем, які розташувалися в прогнозованій таблиці за 4 січня на дев'ятому та десятому місці. "Шпори", які вважаються шостою силою в АПЛ, на відмінну від Манчестер Сіті, не зможе реабілітуватися в наступних 19 поєдинках, на думку суперкомп'ютера.

Така ж участь очікує і Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма, який не лише не зможе потрапити до десятки найкращих цього сезону за версією штучного інтелекту, а й пропустить на 11 позицію Брайтон. Шанс "червоних дияволів" увійти до шістки та гарантувати Лігу Європи наступного сезону складає всього 1,08%.

Доля інших команд з українцями та зона вильоту

Відразу за МЮ має розташуватися команда з ще одним українцем у складі – Брентфорд Єгора Ярмолюка, який за оцінками Opta має завершити сезон на 13 сходинці турнірної таблиці.

Евертон Шона Дайча, за який вже не перший рік грає Віталій Миколенко, зуміє зберегти прописку в АПЛ, однак буде дуже близький до зони вильоту. "Іриски", на думку суперкомп'ютера, фінішують 16-ми, їх шанс на виліт до Чемпіоншипу складає 12,89%.

Віталій Миколенко Getty Images

Штучний інтелект не дуже оригінальний у прогнозі аутсайдерів сезону і вважає, що 18, 19 та 20 місця посядуть команди, що і зараз їх обіймають, тобто Іпсвіч, Лестер та Саутгемптон. Ймовірність вильоту "святих" складає 99,25%. До цієї трійки в боротьбу за виживання ще можна записати Вулвергемптон, у якого 39,82% шансу покинути АПЛ після завершення сезону.

Прогнозована таблиця АПЛ в кінці сезону-2024/2025 за версією Opta Analyst:

Opta Analyst

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