Шовковському – 50! Згадуємо найкращі сейви майстра 11-метрових ударів

Сьогодні, 2 січня, футбольний світ вітає справжню легенду – Олександра Шовковського. Воротар, який провів всю свою професійну кар’єру в київському Динамо і став символом незламності на футбольному полі, відзначає 50 років

Ідеальний момент згадати його найкращі моменти – сейви, що прославили його як короля 11-метрових ударів.

Досягнення Шовковського важко переоцінити: 14 чемпіонських титулів з Динамо, рекордна кількість матчів у Лізі чемпіонів серед українських воротарів, незліченна кількість блискучих сейвів та моментів, які назавжди залишаться у пам’яті. Але головне – це його внесок у формування нових поколінь футболістів, які вчаться на прикладі цієї легенди.

Олександр Шовковський – це не просто воротар, а символ українського футболу, людина, яка надихає, мотивує та демонструє, що любов до гри не знає меж.

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Сьогодні СаШо продовжує писати свою історію у футболі вже у якості головного тренера Динамо, яке він очолює з 2023 року.

Нагадаємо, після 17 турів УПЛ "біло-сині" під керівництвом Шовковського посідають першу сходинку, набравши 43 бали.