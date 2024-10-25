Заробили необов'язковий пенальті: Шовковський – про поразку від Роми

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував поразку від Роми у 3 турі Ліги Європи (0:1).

Цитує тренер пресслужба столичного клубу

У першому таймі столичний клуб заробив необов'язковий одинадцятиметровий та не зміг використати свої моменти в атаці.

"Ми чудово розуміли, проти якої сильної команди граємо, і як ця команда готує свої атаки, тож у першу чергу намагалися зробити усе можливе, щоб лімітувати простір між лініями і не дати супернику швидко забити.

На жаль, ми заробили прикрий пенальті, який, вважаю, був необов’язковим, і пропустили м’яч. Хоча, окрім цього та дальніх ударів, на мою думку, Рома більше не створила нічого у першому таймі. Ми намагалися використати свої шанси, включаючи швидкості в контратаках, створили кілька моментів, які могли позитивно для нас закінчитися, але, на жаль, не реалізували їх. А в епізоді, коли забили, наш гравець опинився в положенні "поза грою".

У другому таймі ми хотіли трохи змінити малюнок гри, але чудово розуміли, проти якого суперника граємо. Хоча, після перерви у нас було кілька непоганих моментів, які ми могли завершувати більш вдало. Хоча, водночас, могли пропустити і другий м’яч", – розповів Шовковський.