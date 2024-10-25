Заробили необов'язковий пенальті: Шовковський – про поразку від Роми
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував поразку від Роми у 3 турі Ліги Європи (0:1).
Цитує тренер пресслужба столичного клубу
У першому таймі столичний клуб заробив необов'язковий одинадцятиметровий та не зміг використати свої моменти в атаці.
"Ми чудово розуміли, проти якої сильної команди граємо, і як ця команда готує свої атаки, тож у першу чергу намагалися зробити усе можливе, щоб лімітувати простір між лініями і не дати супернику швидко забити.
На жаль, ми заробили прикрий пенальті, який, вважаю, був необов’язковим, і пропустили м’яч. Хоча, окрім цього та дальніх ударів, на мою думку, Рома більше не створила нічого у першому таймі. Ми намагалися використати свої шанси, включаючи швидкості в контратаках, створили кілька моментів, які могли позитивно для нас закінчитися, але, на жаль, не реалізували їх. А в епізоді, коли забили, наш гравець опинився в положенні "поза грою".
У другому таймі ми хотіли трохи змінити малюнок гри, але чудово розуміли, проти якого суперника граємо. Хоча, після перерви у нас було кілька непоганих моментів, які ми могли завершувати більш вдало. Хоча, водночас, могли пропустити і другий м’яч", – розповів Шовковський.
Також тренер відповів на запитання хто краще зіграв – захист чи атака.
"Я ніколи не поділяю команду на напад і захист. У нас одна команда, яка і будує свої оборонні лінії, і грає в атаці. Сьогодні в нападі нам трохи не вистачало агресивності, особливо на початку гри. Ми віддаємо належне Ромі, яка грає в Серії А та має великий бюджет. Ми ж зараз не можемо залучити легіонерів такого рівня, як нам хотілося б. Ті іноземці, які в нас були раніше, коли почули перші вибухи та постріли, одразу ж попросилися поїхати в оренду", – зазначив тренер.
Шовковський поділився враженнями від гри Роми, яка зіграла передбачувано – залучала фланги та намагалася змінювати напрямок атак.
"Команда загалом зіграла очікувано, задіяла фланги, намагалася швидко змінювати напрямок атак, створювати чисельну перевагу та використовувати якості своїх футболістів, які вміло працюють із м’ячем і чудово комбінують. Ми розуміли, що вони намагалися великою групою гравців видавлювати нас на нашу половину поля, щоб потім іти в активний пресинг. Тому ми використовували довгі передачі та наших швидких гравців попереду.
Не можу сказати, що Рома нас сильно здивувала, але це дуже потужна команда, яка завжди бореться за найвищі місця в одному з найкращих чемпіонатів", – сказав Шовковський.
Наразі в Динамо 0 балів в активі та передостання сходинка в турнірній таблиці. У четвертому турі турніру кияни 7 листопада зіграють проти угорського Ференцвароша, а римляни завітають у гості до англійського Тоттенгема.