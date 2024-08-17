Шовковський: Є моменти, над якими треба працювати

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вважає, що його гравці повинні були раніше закривати гру з Карпатами у 3 турі чемпіонату України (3:1).

Про це фахівець розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Безумовно, це тільки початок сезону, і ми граємо через два дні на третій, через три на четвертий. Є певні не проблеми, а певний етап у нашому житті, де є велика, скажімо так, складова логістики, ми маємо до цього бути готові, але так само розуміючи й тримаючи в голові і наступну гру з Зальцбургом. Безумовно, ми зробили невелику ротацію, дали відпочити нашим гравцям, тим більше, що у них були певні проблеми, тому такий десь експериментальний склад. Але при тому при всьому, безумовно, дарувати такий сюрприз нашим опонентам не мали на самому початку гри, а ті нагоди, які в нас були, мали використовувати, доводячи рахунок до більш приємного для нас. Вітаю уболівальників з перемогою. Готуємося далі", — розповів тренер.

Наставник "біло-синіх відзначив, що вперше у сезоні його команда зіграла з такою зв'язкою центральних оборонців.

Експериментальний склад? Ми вперше діяли з такою зв’язкою центральних оборонців. Олександр Тимчик доволі багато пропустив, і ми бачили, що наприкінці йому було дуже складно. Хоча, як той боєць, мовчить, нічого не каже. Хоча ми домовлялися про те, що якщо є якісь проблеми, то треба говорити. Не зовсім вдало Джастін Лонвейк увійшов у гру в першому таймі. Ми планували, що він більше зіграє, але вимушені були робити заміну. Є моменти, над якими треба працювати", — сказав Шовковський.

Нагадаємо, Динамо з голами Олександра Піхальонка, Владислава Ваната та Андрія Ярмоленка змогло здолати львівські Карпати.