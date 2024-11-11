Лунін досягає неймовірного, Довбик та Забарний викликають гнів ЗМІ. Як там наші зіграли

Найкращі футболісти з українським паспортом продовжують захищати кольори клубів з провідних першостей Старого Світу. Земляки Івана Мазепи та Степана Бандери продовжують перебувати в центрі найрізноманітніших подій. Цього разу у фокусі нашої уваги легіонери з українським паспортом у чемпіонатах Португалії, Англії, Іспанії та Італії.

Чемпіон продовжує відстежувати виступи українських футболістів, які будують кар'єру за кордоном. І розказує про головне за тиждень.

Анатолій Трубін

Бенфіка здобула розгромну й значущу вікторію над Порту в головному матчі 11-го туру португальської Примейри (4:1). Український голкіпер "орлів" вийшов на поле з перших хвилин, й провів усю зустріч. Після матчу ексголкіпер Шахтаря нагадав про себе у соцмережі.

Від провідних аналітичних ресурсів Трубін отримав стримані оцінки – 6,7 від SofaScore та 6,4 від WhoScored. Варто зазначити, що в останніх 5 іграх в активі Трубіна лише 1 "сухий" поєдинок. З початку сезону страж воріт збірної України провів 15 матчів за Бенфіку в усіх турнірах, у його пасиві 12 пропущених м'ячів, та 6 ігор на нуль.

Ілля Забарний та Єгор Ярмолюк

Серед інших матчів 11 туру АПЛ українських уболівальників найбільше цікавило протистояння Брентфорда з Борнмутом, у якому "бджоли" перемогли (3:2). Причина очевидна – в складі обох команд грали українці. Ілля Забарний вийшов у стартовому складі гостей і традиційно провів на полі увесь матч. Єгор Ярмолюк з'явився у грі на 80-й хвилині.

Видання VAVEL гру захисника оцінило середнім балом – 6. А от у коментарі автори ресурсу проявили значно більшу жорсткість.

"Зумів продемонструвати деякі елементи стійкості в обороні, проте в цілому це був точно не найкращий його матч за Борнмут. В дуеті з Сенесі Забарний отримав непросте завданням стримати форвардів суперника, які нерідко були ефективними в дуелях у повітрі та на землі. Й навіть з урахуванням того, що в першій половині він впорався зі своїми обов'язками, наступні 45 хвилин виявилися значно складнішими, адже нападники опонента часто з легкістю знаходили простір та змушували, як його, так і того же Сенесі, перебувати в зовсім не зручних для продуктивного захисту позиціях".

Ярмолюк від WhoScored та SofaScore відповідно отримав так само середні оцінки – 6,2 та 6,5. Серед іншого, в його активі 60% точних пасів та 1 виграна боротьба за позицію й дуель у повітрі.

Віталій Миколенко

У тій же АПЛ Евертон на виїзді підписав мирову з Вест Гемом (0:0). Ексгравець Динамо вийшов у стартовому складі своєї команди та провів увесь матч. WhoScored та SofaScore оцінили його виступ балами 6,6 та 7,0.

Автори Liverpool Echo виступ Миколенка оцінили балом 6. А на словах написали наступне.

"...Після того, як у попередньому випадку був ледь не розірваним у Саутгемптоні, цього разу виглядав більш упевнено. Можливо, цьому сприяло повернення Брантвейта".

З початку сезону Миколенко взяв участь у 10 матчах за "ірисок" у всіх турнірах. В його активі 1 результативна передача.

Михайло Мудрик

Челсі вінгера збірної України протистояв Арсеналу. Визначити переможця дуелі команди не змогли (1:1). Мудрик з'явився у грі на 68-й хвилині. WhoScored та SofaScore виступ українського футболіста оцінили балами 6,4 та 6,7. Сам Михайло знову був активним у соцмережах.

З початку розіграшу-2024/25 Мудрик провів за Челсі 14 поєдинків у всіх змаганнях. В його активі 2 голи та 5 асистів.

Андрій Лунін

В 13 турі іспанської Ла Ліги мадридський Реал завдав розгромної поразки Осасуні (4:0). Воротар збірної України провів увесь матч. Головна подія у грі сталася на 61-й хвилині, коли Лунін несподівано віддав результивну передачу на одноклубника Вінісіуса Жуніора в моменті з третім забитим м'ячем. Цей епізод точно запам'ятався й самому воротарю, адже по завершенні матчу він підкреслив це у соцмережах.

Автори AS про гру Луніна написали наступне.

🇺🇦🤯 This Andriy Lunin assist to Vinicius Jr though. WOW! 🪄 pic.twitter.com/fYlJARUbjG — 🅗🅐🅜🅜🅩🅐 🅞🅤🅐🅩🅘🅩 (@hammzaouaaziz) November 9, 2024

"Вірогідно, це був його останній матч перед тим, як у гру повернеться Куртуа. Вперше він буде в центрі уваги тільки на 17-й хвилині, й до другої половини в кадрі його, по суті, більше не було. А от момент, про який тепер говорять всі, станеться пізніше: йому вдалося зробити результативну передачу в епізоді із забитим м'ячем у виконанні Вінісіуса. Так він зумів позбутися неприємних відчуттів після останніх сірих матчів".

З початку розіграшу-2024/25 Лунін провів за Реал 5 матчів у всіх змаганнях: на його рахунку асист, дві гри на нуль та вісім пропущених м'ячів.

Артем Довбик

У 12 турі Серії А Рома у Вічному місті програла Болоньї (2:3). У складі переможеного колективу увесь матч відіграв Артем Довбик. Статистичні портали WhoScored та SofaScore оцінили виступ нападника балами 6,5 і 6,8 відповідно.

Автори видання Forza Roma були красномовними вже у своїй оцінці – за матч ексгравець Дніпра отримав украй низькі 4 бали. У коментарі ж ми дізналися наступне.

"Він не тільки не зумів засяяти у тих нечисленних моментах, коли мав для цього бодай натяк на відповідні нагоди, але й ледве утримував елементарні передачі. Гра під керівництвом Юрича не сприяла його піднесенню, і це зрозуміло. Але й він сам робить не так багато, щоб досягти більшого. У другій половині був практично непомітним та нерухомим".

З початку нинішньої кампанії Довбик провів за Рому 15 поєдинків у всіх офіційних змаганнях: в його активі шість голів.