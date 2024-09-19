Шевчук назвав найбільш недооціненого гравця Шахтаря

Колишній захисник Шахтаря В’ячеслав Шевчук вважає Дмитра Криськів найбільш недооціненим гравцем донецької команди.

Своїми думками про роль 23-річного півзахисника в команді Марино Пушича Шевчук поділився в інтерв’ю Tribuna.com.

" Найстабільнішим гравцем у матчі (проти Болоньї – прим.) був Криськів – можливо, найбільш недооцінений гравець Шахтаря. Я згадую історію, коли Шахтар хотів розпрощатися з ним кілька років тому. А зараз бачимо, що він може зіграти і як вісімка, і як шістка допомогти, і як десятка. Різносторонній гравець, дуже важливий для Шахтаря на сьогодні", – сказав Шевчук.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру Криськіва в 6.7. – це оцінка нижче середньої по команді. Найкращим у складі Шахтаря визнали Дмитра Різника, а найгіршим серед гравців обох команд – Георгія Судакова, який не реалізував пенальті.