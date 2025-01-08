В стилі молодого Роналду: гравець аматорської ліги відзначився шикарним голом зі штрафного

Гравець аматорської ліги вразив соціальні мережі своїм неймовірним голом зі штрафного.

Хлопець заробив на собі фол на чужій половині поля і зголосився виконати удар.

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М'яч після удару полетів за неймовірної траєкторії, залетівши точно у верхній кут воріт. Голкіпер був безсилий.

За лічені години пост у популярному пабліку 433 набрав більше півмільйона лайків, зробивши звичайного хлопця знаменитістю.