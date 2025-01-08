В стилі молодого Роналду: гравець аматорської ліги відзначився шикарним голом зі штрафного
Гравець аматорської ліги вразив соціальні мережі своїм неймовірним голом зі штрафного.
Хлопець заробив на собі фол на чужій половині поля і зголосився виконати удар.
З трибун почулося: "Наклбол". Футболіст прислухався до фанів і... забив гол!
М'яч після удару полетів за неймовірної траєкторії, залетівши точно у верхній кут воріт. Голкіпер був безсилий.
За лічені години пост у популярному пабліку 433 набрав більше півмільйона лайків, зробивши звичайного хлопця знаменитістю.