Shakhtar Social і BTN Foundation відкрили в Ірпені перший майданчик BTN:Start для ампфутболу

Благодійне товариство Shakhtar Social спільно із благодійним фондом BTN Foundation розпочали реалізацію ініціативи BTN:Start, спрямованої на розвиток ампфутболу та залучення до спорту ветеранів і захисників України.

Наприкінці серпня в Ірпені відбулося відкриття першого спортивного майданчика. Надалі нові локації для занять з'являться також в інших громадах Київської області, зокрема в Білогородці та Білій Церкві.

У межах BTN:Start буде створено необхідні умови для занять спортом, фізичного відновлення та соціальної адаптації учасників. Важливою складовою стане психологічний супровід для кожного, хто його потребує.

Ініціатива покликана зробити ампфутбол доступнішим, залучити до нього більше людей і продемонструвати можливості спорту як важливого інструменту фізичного та емоційного відновлення.

"Відкриття майданчика в Ірпені — перший крок до створення мережі локацій, де ветерани та захисники зможуть знайомитися з ампфутболом і тренуватися поруч із домом. Разом із BTN Foundation ми прагнемо розвивати цей напрям у громадах і залучати до спорту якомога більше людей" , — зазначає Андрій Бабешко, директор Shakhtar Social.

"Спорт допомагає не лише відновлювати фізичну форму, а й повертати впевненість у собі та відчуття команди. Саме тому важливо створювати простори, де ветерани та захисники України зможуть регулярно тренуватися, знаходити однодумців і разом рухатися вперед", — зазначив Роман Балашов, підприємець та IT-інвестор.

Реалізація BTN:Start стала можливою завдяки спільним зусиллям Shakhtar Social і BTN Foundation, а також за підтримки Управління з питань ветеранської політики Ірпінської міської ради.

Долучитися до тренувань можна за телефоном: +380 95 613 07 02 Shakhtar Social і BTN Foundation започаткували ампфутбольну ініціативу ShakhtarSocial, BTNFoundation, Ампфутбол, Ірпінь, BTNStart В Ірпені відкрили перший спортивний майданчик проєкту BTN Start, спрямований на розвиток ампфутболу