Шахтар відмовився від спарингу з норвезьким клубом: замість "гірників" суперником буде Верес

Шахтар відмовився від спарингу з норвезьким клубом Гам-Кам, який повинен був відбутися 8 лютого в межах 2-го етапу тренувальних зборів у Туреччині.

Про це повідомила пресслужба скандинавського клубу.

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Замість Шахтаря клуб проведе спаринг з іншим клубом УПЛ – рівненським Вересом.

Цей матч також заплановано на 8 лютого.

Нагадаємо, 29 січня Шахтар зіграє матч 8 туру Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд. Зустріч відбудеться на стадіоні "Зігналь-Ідуна-Парк" у Дортмунді, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.

Перед цією грою "гірники" зберігають мінімальні шанси на вихід у плейоф, посідаючи 27 місце в таблиці. "Джмелі" гарантували собі євровесну, однак можуть зачепитися за пряме потрапляння до 1/8 турніру в разі перемоги.