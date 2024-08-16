Шахтар провів першу конференцію з адаптивного футболу

Вчора, 14 серпня, у Києві відбулася перша українська конференція з адаптивного футболу, яку організував Шахтар.

Про це донецький клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

"Захід об’єднав фахівців та ентузіастів, які розробляють нові підходи й рішення, що сприятимуть розвитку ампфутболу і наданню необхідної підтримки тим, хто її потребує", — йдеться в пресрелізі.

Зокрема, на заході виступили радниця президента УАФ з питань соціальних проєктів та комунікацій Олена Балбек та головний тренер команди "Шахтар Сталеві" Богдан Білько.