Шахтар проведе спаринг проти клубу АПЛ

Шахтар домовився про товариські матчі з хорватським Хайдуком та англійським Іпсвічем.

Про це повідомив офіційний сайт "гірників".

Матч із Хайдуком відбудеться 6 липня і стане другим спарингом для команди Марино Пушича на зборах у Словенії. Нагадаємо, в першому контрольному поєдинку Шахтар впевнено переміг Сараєво.

Зустріч з Іпсвічем запланована на 20 липня. Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24 "трактористи" посіли друге місце в Чемпіоншипі та вперше за 22 роки повернулися в АПЛ.