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Шахтар поступився Бачці-Тополі в контрольному матчі

Станіслав Лисак — 11 липня, 20:25
Шахтар поступився Бачці-Тополі в контрольному матчі
Донецький Шахтар зазнав поразки від сербської Бачки-Тополи в межах контрольного поєдинку на літніх зборах.

Зустріч завершилася з мінімальним рахунком 1:0. Єдиний гол у поєдинку забив Мілош Вулич на 4-й хвилині.

Контрольний матч
11 липня

Шахтар Донецьк — Бачка-Топола 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 4 Вулич

Ця гра стала третьою для "гірників" на літніх зборах. У наступній грі донеччани зіграють проти Різеспора, поєдинок відбудеться у неділю, 14 липня.

Нагадаємо, в попередньому спарингу на зборах підопічні Маріно Пушича зіграли внічию з хорватським Хайдуком (1:1).

Шахтар Донецьк Бачка-Топола

Шахтар Донецьк

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