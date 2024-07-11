Шахтар поступився Бачці-Тополі в контрольному матчі
Донецький Шахтар зазнав поразки від сербської Бачки-Тополи в межах контрольного поєдинку на літніх зборах.
Зустріч завершилася з мінімальним рахунком 1:0. Єдиний гол у поєдинку забив Мілош Вулич на 4-й хвилині.
Контрольний матч
11 липня
Шахтар Донецьк — Бачка-Топола 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 4 Вулич
Ця гра стала третьою для "гірників" на літніх зборах. У наступній грі донеччани зіграють проти Різеспора, поєдинок відбудеться у неділю, 14 липня.
Нагадаємо, в попередньому спарингу на зборах підопічні Маріно Пушича зіграли внічию з хорватським Хайдуком (1:1).