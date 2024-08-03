Шахтар передав золоті медалі чемпіонату України своїм фанатам, які захищають Україну

Шахтар передав чемпіонські медалі представникам ультрас, які захищають Україну.

Про це донецький клуб повідомив у своїх соціальних мережах.

"Понад 100 наших фанатів беруть участь у війні проти агресора. На жаль, 9 хлопців загинули, 12 знаходяться у полоні, тому вирішили подарувати хлопцям чемпіонські медалі.

Іменні шарфи та медалі були передані хлопцям, які воюють, сім’ям загиблих та сім’ям хлопців, які перебувають у полоні. Це дуже важливо. Ми всі розуміємо, що можемо грати у футбол, здобувати чемпіонство і просто жити на нашій рідній землі завдяки тому, що вони боронять нашу країну.

Ми завжди пам’ятаємо, що граємо для них. Виходячи на поле, представляючи нашу країну, ми граємо за хлопців, які вболівають за нас і захищають нас на фронті.

Тому ми всі сподіваємося, що вони повернуться додому з перемогою і будуть приходити на наші матчі, вболівати за нас, а ми будемо грати за них і досягати нових висот і приносити їм позитивні, гарні емоції", — сказав капітан Шахтаря Тарас Степаненко.