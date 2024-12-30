Буде пропозиція, будемо думати: Шацьких не проти в майбутньому очолити Динамо

Колишній форвард київського Динамо Максим Шацьких заявив, що був би не проти повернутися в клуб у якості головного тренера.

Про це він сказав у інтерв'ю Динамоманії.

"А чому ні? Загадувати, мріяти і думати… Буде пропозиція – будемо думати", – лаконічно відповів Шацьких.

Шацьких загалом провів у складі Динамо 328 поєдинків у всіх офіційних турнірах, забивши 141 гол та віддав 78 результативних передач.

Наразі Шацьких працює спортивним директором в Пахтакорі.

Нагадаємо, нині наставником Динамо є Олександр Шовковський. Після першої частини сезону кияни очолюють турнірну таблицю УПЛ, маючи в активі 43 бали. Наступний матч в межах чемпіонату команда зіграє 22 лютого проти Карпат.