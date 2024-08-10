Стало відомо, чому в Україні не транслювали Суперкубок Англії

В Україні не було офіційної трансляції Суперкубку Англії між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед через те, що Setanta Sports не отримала права на показ матчу.

Про це компанія повідомила у своєму Facebook.

"Команда Пепа Гвардіоли сьогодні зустрінеться з Манчестер Юнайтед за Суперкубок Англії. Для іспанського фахівця це вже 6-й турнір, проте він зміг виграти його лише двічі. На жаль, Setanta Sports не покаже матч за Суперкубок Англії цього року, оскільки не отримала права на показ. Перепрошуємо за брак в комунікації та приносимо свої вибачення!" — йдеться в заяві Setanta Sports Ukraine.

Основний час матчу завершився нічиєю з рахунком 1:1 — обидва у голи були забиті після 80-ї хвилини. В серії післяматчевих пенальті точнішими виявилися гравці Манчестер Сіті.