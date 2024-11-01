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Гравець ЛНЗ: Менеджмент доніс, що Карраско не бачить мене в команді!

Ігор Чернявський — 1 листопада, 19:30
Гравець ЛНЗ: Менеджмент доніс, що Карраско не бачить мене в команді!
ФК Верес

Півзахисник ЛНЗ Сергій Шестаков дізнався про те, що новий головний тренер не розраховує на нього після того розмови з керівництвом клубу.

Про це досвідчений гравець розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Влітку прийшов новий тренер Андрес Карраско, почалися зміни в команді. Я пройшов усі збори, однак десь за тиждень-два до початку сезону генеральний директор клубу повідомив, що тренер не бачить мене в команді. Тобто я мав прийняти рішення: або покинути клуб або залишитися в U-19.

Ні з головним тренером, ні з його помічниками я не розмовляв. Ніхто чітко мені нічого не пояснив. Може, не захотіли, може, на те були інші причини. Менеджмент тільки доніс, що Карраско не бачить мене в команді!

У футболі таке буває, що коли змінюється тренер, то наступають зміни. Я був у багатьох командах та часто переживав подібні моменти. Одні футболісти йдуть, а інші приходять на заміну. Я ж не можу подобатися усім підряд. В тренера є своє бачення команди, під яке він підбирає виконавців", – сказав Шестаков.

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Шестаков

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