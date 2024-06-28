Палкін: ФІФА ігнорує Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін вважає, що ФІФА ігнорує донецький клуб.

Про це він заявив у інтерв’ю RMC Sport.

"ФІФА ігнорує нас. Вона буквально ігнорує наші дзвінки та прохання, особливо щодо гравців, які пішли після вторгнення Росії, таких як Тете в Ліон або Манор Соломон у Тоттенгем. вони пішли в оренду і не повернулися, незважаючи на свої контракти, а Шахтар не отримав жодної фінансової компенсації", — сказав Палкін.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Тете залишив Шахтар і перейшов у Ліон, скориставшись дозволом ФІФА в односторонньому порядку призупинити контракт із клубами з України та Росії.

Зараз Тете виступає за Галатасарай. Шахтар намагається отримати за нього фінансову компенсацію, але жоден з клубів не хоче платити "гірникам". Аналогічна ситуація склалася і з переходом Манора Соломона в Тоттенгем, який також провернули за спиною Шахтаря.