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Палкін: ФІФА ігнорує Шахтар

Игорь Чернявский — 28 червня, 21:50
Палкін: ФІФА ігнорує Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін вважає, що ФІФА ігнорує донецький клуб.

Про це він заявив у інтерв’ю RMC Sport.

"ФІФА ігнорує нас. Вона буквально ігнорує наші дзвінки та прохання, особливо щодо гравців, які пішли після вторгнення Росії, таких як Тете в Ліон або Манор Соломон у Тоттенгем. вони пішли в оренду і не повернулися, незважаючи на свої контракти, а Шахтар не отримав жодної фінансової компенсації", — сказав Палкін.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Тете залишив Шахтар і перейшов у Ліон, скориставшись дозволом ФІФА в односторонньому порядку призупинити контракт із клубами з України та Росії.

Зараз Тете виступає за Галатасарай. Шахтар намагається отримати за нього фінансову компенсацію, але жоден з клубів не хоче платити "гірникам". Аналогічна ситуація склалася і з переходом Манора Соломона в Тоттенгем, який також провернули за спиною Шахтаря.

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