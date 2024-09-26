Ювентус продовжив контракт із талановитим бельгійцем

Туринський Ювентус та 20-річний вінгер Самюель Мбангула домовилися про новий контракт, термін якого буде діяти до літа 2028 року.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Цього сезону Самюель провів за "старю синьору" 4 матчі у Серії А, в яких забив 1 гол та віддав 3 результативні передачі.

Ювентус придбав футболіста на початку осені 2020 року, заплативши Андерлехту 390 тисяч євро.

Зараз портал Tramsfermarkt оцінює Мбангула в 250 тисяч євро. Гравець пройшов усі юнацькі та молодіжні збірні Бельгії, але до першої команди ще не викликався.