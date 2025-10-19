Сампдорія оголосила про призначення нового тренера

Сампдорія офіційно оголосила про призначення Анджело Грегуччі на посаду головного тренера клубу.

Про це повідомили у пресслужбі клубу.

Його помічником стане Сальваторе Фоті, який формально виконує роль за відсутності ліцензії на тренерство у Серії B.

До тренерського штабу також приєднався колишній форвард клубу Нікола Поці, що підсилює технічну команду і допомагатиме у роботі з атакувальними гравцями.

Сампдорія наразі займає 18-те місце у Серії B. З восьми матчів у поточному сезоні команда зуміла здобути лише одну перемогу, а також двічі зіграти внічию.

