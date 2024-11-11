Оце так витримка: самотня фанатка Барселони не повелася на провокації натовпу вболівальників Сосьєдада

Під час матчу Ла Ліги між Реал Сосьєдадом та Барселоною оператор зафіксував доволі кумедний епізод.

Після голу господарів поля, вболівальники почали божеволіти, стрибаючи та танцюючи на трибунах. У центрі подій була фанатка "синьо-гранатових" довколо якої відбувалися усі ці події.

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Соцмережі одразу підхопили цей епізод, відзначаючи витримку дівчини, яка мовчки терпіла божевілля від суперників.

Зазначимо, матч завершився перемогою Реал Сосьедада з рахунком 1:0.

Після 13 турів чемпіонату Іспанії "біло-сині" займають 8 місце з 18 балами, а Барселона йде на першій сходинці, набравши 33 очки.