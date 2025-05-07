Салах назвав найкращу команду Європи

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах вважає французький ПСЖ фаворитом у протистоянні з Арсеналом у півфіналі Ліги чемпіонів.

Цитує гравця L'Équipe.

"Після поразки я привітав гравців ПСЖ та побажав перемоги у турнірі. Наша команда була у чудовій формі з початку сезону, однак у березні стався спад. І в цей момент ми зустрілися із найкращою командою Європи", – розповів Салах.

Нагадаємо, Ліверпуль за підсумками двох матчів поступився ПСЖ на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Сьогодні паризький клуб зіграє матч-відповідь півфіналу ЛЧ проти Арсенала, перша зустріч завершилась мінімальною перемогою французів – 1:0.

Раніше повідомлялося, що Салах побив рекорд Голанда за кількістю гольових дій в одному сезоні АПЛ