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Салах назвав найкращу команду Європи

Олександр Булава — 7 травня 2025, 21:42
Салах назвав найкращу команду Європи
Мохамед Салах
Getty Images

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах вважає французький ПСЖ фаворитом у протистоянні з Арсеналом у півфіналі Ліги чемпіонів.

Цитує гравця L'Équipe.

"Після поразки я привітав гравців ПСЖ та побажав перемоги у турнірі. Наша команда була у чудовій формі з початку сезону, однак у березні стався спад. І в цей момент ми зустрілися із найкращою командою Європи", – розповів Салах.

Нагадаємо, Ліверпуль за підсумками двох матчів поступився ПСЖ на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Сьогодні паризький клуб зіграє матч-відповідь півфіналу ЛЧ проти Арсенала, перша зустріч завершилась мінімальною перемогою французів – 1:0.

Раніше повідомлялося, що Салах побив рекорд Голанда за кількістю гольових дій в одному сезоні АПЛ

ПСЖ Мохаммед Салах

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