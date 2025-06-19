Сабо пояснив провал молодіжної збірної України на Євро-2025

Екстренер Динамо Київ та збірної України Йожеф Сабо вважає, що молодіжна збірна України заслужено програла матч Нідерландам (0:2) на Євро-2025.

Цитує наставника Blik.

"Після другого голу в наші ворота я вимкнув телевізор. Не зміг дивитися на це, нерви не витримали. Я з вами повністю згоден, що ми зіграли беззубо. На жаль, на сьогоднішній день – це наш рівень. Ви подивіться, як голландці приймають, обробляють м'яч, віддають на хід передачі. Наші так не вміють.

Ми не вміємо грати один на один, у нас дуже багато браку, всі передачі – в дупу. Також потрібно грати атака на атаку, а не епізодами. Ми програли хорошій команді, голландці на голову вище наших футболістів", – розповів він.