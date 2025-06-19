Сабо пояснив провал молодіжної збірної України на Євро-2025
Екстренер Динамо Київ та збірної України Йожеф Сабо вважає, що молодіжна збірна України заслужено програла матч Нідерландам (0:2) на Євро-2025.
Цитує наставника Blik.
"Після другого голу в наші ворота я вимкнув телевізор. Не зміг дивитися на це, нерви не витримали. Я з вами повністю згоден, що ми зіграли беззубо. На жаль, на сьогоднішній день – це наш рівень. Ви подивіться, як голландці приймають, обробляють м'яч, віддають на хід передачі. Наші так не вміють.
Ми не вміємо грати один на один, у нас дуже багато браку, всі передачі – в дупу. Також потрібно грати атака на атаку, а не епізодами. Ми програли хорошій команді, голландці на голову вище наших футболістів", – розповів він.
Також тренер розібрав пропущені голи "синьо-жовтих" від команди Нідерландів.
"Перший гол стався після жахливої помилки Батагова. Він, напевно, подумав, що зможе обіграти голландця на своїй половині поля. Як можна такі речі робити? Потрібно вибивати подалі або в аут. Все. Якщо "пожежа", то треба вибивати куди попало, а потім вже розбиратися і займати позиції. Я взагалі не зрозумів, що зробив Батагов.
Другий гол був забитий теж після помилки. Голландці відібрали м'яч і викотили на порожні ворота. Ну як же так можна?! – сказав Сабо.
Нагадаємо, вчора, 18 червня, збірна України у третьому турі групового етапу молодіжного Євро-2025 програла Нідерландам 0:2 і припинила боротьбу на турнірі, не пробившись у плейоф.