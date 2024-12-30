Рубен Аморім подарував юному фанату Манчестер Юнайтед незабутній день на базі команди

Новий тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім продемонстрував свою людяність і прихильність до фанатів, організувавши для молодого прихильника команди унікальну екскурсію на спортивній базі "Каррінгтон".

Португальський наставник, який очолив "червоних дияволів" лише в середині листопада, вже встиг завоювати серця вболівальників не лише своїми ідеями, а й дружнім ставленням.

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Особливо зворушливий момент трапився біля бази "Каррінгтон", де юний фанат весь день чекав на зустріч із тренером.

Хлопчик підготував для Аморіма вітальну листівку, що не залишила тренера байдужим. Замість короткого привітання, наставник запропонував справжню пригоду: він запросив хлопчика до свого Porsche Taycan і організував йому персональну екскурсію територією бази.

Після кількахвилинної поїздки Аморім повернув щасливого фаната назад до входу, залишивши його із незабутніми враженнями та ще більшою любов’ю до клубу.