Прощальні матчі Мбаппе та тренера Марселя, боротьба за останню путівку в єврокубки: розклад 34 туру Ліги 1
Сьогодні, 19 травня, пройде останній, 34 тур французької Ліги 1. Початок усіх 9 матчів запланований на 22:00 за київським часом.
ПСЖ на виїзді гратиме проти Меца — це буде останній офіційний поєдинок Кіліана Мбаппе у складі паризької команди. Жан Луї-Гассе, чий Марсель зустрінеться з Гавром, завершить тренерську кар’єру після цієї гри.
Також очікується запекла боротьба за можливість представити Францію у Лізі конференцій. У 6-го Ланса та 7-го Ліона однакова кількість очок — по 50, але "криваво-золоті" мають перевагу за різницею забитих та пропущених м’ячів.
Отже, для того, аби потрапити в єврокубки Ліону потрібно вдома перемогти Страсбург і сподіватися на те, що Монпельє на виїзді відбере очки у Ланса.
Матч 34 туру Ліги 1
- Гавр — Марсель
- Ланс — Монпельє
- Лілль — Ніцца
- Ліон — Страсбург
- Лор’ян — Клермон
- Мец — ПСЖ
- Монако — Нант
- Реймс — Ренн
- Тулуза — Брест