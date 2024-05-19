Прощальні матчі Мбаппе та тренера Марселя, боротьба за останню путівку в єврокубки: розклад 34 туру Ліги 1

Сьогодні, 19 травня, пройде останній, 34 тур французької Ліги 1. Початок усіх 9 матчів запланований на 22:00 за київським часом.

ПСЖ на виїзді гратиме проти Меца — це буде останній офіційний поєдинок Кіліана Мбаппе у складі паризької команди. Жан Луї-Гассе, чий Марсель зустрінеться з Гавром, завершить тренерську кар’єру після цієї гри.

Також очікується запекла боротьба за можливість представити Францію у Лізі конференцій. У 6-го Ланса та 7-го Ліона однакова кількість очок — по 50, але "криваво-золоті" мають перевагу за різницею забитих та пропущених м’ячів.

Отже, для того, аби потрапити в єврокубки Ліону потрібно вдома перемогти Страсбург і сподіватися на те, що Монпельє на виїзді відбере очки у Ланса.

Матч 34 туру Ліги 1