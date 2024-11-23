Динамо прийме Чорноморець, Шахтар зіграє з Інгульцем у 14 турі УПЛ

Сьогодні, 23 листопада, після паузи на матчі збірних відбудеться три поєдинки 14 туру Української Прем'єр-ліги.

Зокрема, лідер чемпіонату, київське Динамо, зіграє з одеським Чорноморцем. Чинний чемпіон України, Шахтар Донецьк проведе матч з Інгульцем у Львові, а полтавська Ворскла зустрінеться з ЛНЗ Черкаси.

Чемпіонат України – УПЛ

14 тур, 23 листопада

13:00. Ворскла – ЛНЗ Черкаси

15:30 Динамо Київ – Чорноморець

18:00 Шахтар Донецьк – Інгулець

Переглянути матчі можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Напередодні Карпати вдома мінімально обіграли Колос у матчі-відкритті 14 туру чемпіонату України.